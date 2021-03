Ajax-hooligan Martin voor ogen van dochter (7) doodgeschoten op schoolplein

De man die donderdag de bekende Ajax-hooligan Martin van de Pol heeft doodgeschoten bij een basisschool in Amsterdam, wilde mogelijk een dag eerder al toeslaan. De politie meldt op basis van nieuwe informatie dat de schutter vorige week woensdag in de buurt van hetzelfde schoolplein rondhing, tussen circa 13.55 en 14.10 uur. Van de Pol haalde die dag niet zelf zijn kind uit school en is toen vermoedelijk aan de dood ontsnapt. Een dag later sloeg de schutter alsnog toe.

De 56-jarige Van de Pol, een veroordeelde crimineel en gewezen Ajaxhooligan, werd donderdag rond 14.00 uur neergeschoten en was niet meer te redden. De geboren Amsterdammer had net zijn dochtertje van zeven van basisschool De Schakel gehaald, iets verderop in dezelfde straat, zoals hij vaker deed. Een onbekende wachtte hem op en schoot hem door het hoofd.

Kinderen ontdaan

De dader, een lichtgetinte man die tussen 20 en 25 jaar oud wordt geschat, zou al ongeveer vijf minuten op de plek hebben rondgehangen waar hij uiteindelijk het slachtoffer neerschoot. Volgens de politie sloeg de schutter heel bewust en gecoördineerd toe. Zo zou hij hebben geweten dat Van de Pol op dat tijdstip zijn dochtertje zou ophalen. ,,Dit is een bijzonder kille liquidatie”, zei politiewoordvoerder Marijke Stor dinsdagavond in Opsporing Verzocht. ,,Ouders en kinderen zijn logischerwijs ontzettend bang geweest. Heel erg geschrokken, en zeer ontdaan.”

De politie denkt dat de schutter vóór de moord is komen aanlopen vanaf de Andersensingel. Via het bruggetje daar zou hij de Agatha Christiesingel op zijn gelopen om vervolgens rechtsom op de Alexander Dumaslaan te komen. Na het schieten is hij vermoedelijk terug de Agatha Christiesingel op gerend. Bij het bruggetje kan hij linksaf de Andersensingel op zijn gerend of rechtsaf richting de Boeninlaan. Van hem ontbreekt momenteel elk spoor.

Seksclub Esther

Van de Pol, beter bekend als Polletje, was een doorgewinterde crimineel. Hij kreeg 15 jaar celstraf voor het doodschieten van vier mannen in seksclub Esther in Haarlem in 2000. De rechtbank had hem aanvankelijk levenslang gegeven, maar het hof oordeelde milder omdat de raadsheren uitgingen van doodslag, niet van moord. Na het uitzitten van zijn straf werd hij met vuurwapens gepakt en vervolgd voor meerdere geweldszaken.

Buiten de gevangenis was hij lang een invloedrijke figuur binnen de harde kern van Ajaxsupporters, weet het Parool. Hij was vanaf de jaren 80 een opvallende figuur binnen de F-side. Een van de talloze anekdotes die over hem de ronde doet, gaat over het politiepaard dat hem tijdens een rel in zijn gezicht trapte, waardoor zijn gezicht onherstelbaar werd beschadigd. Zijn excessieve drugsgebruik zou eraan hebben bijgedragen dat hij desnoods in zijn eentje een groep rivalen bestormde. Met vooral jonge hooligans aan zijn zijde maakte hij jarenlang de dienst uit in het supportershome, waar ook in drugs werd gehandeld.

Volledig scherm Crimineel Martin van de Pol doodgeschoten in Amsterdam © videostill