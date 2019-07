Ajax stapt over op Bud

,,Bud is in de Verenigde Staten al onlosmakelijk verbonden met sportbeleving”, zegt Nicolas Bartholomeeusen, algemeen directeur van AB InBev Nederland. ,,Het hoofdmerk Budweiser is het officiële bier bij de FIFA World Cup 2022. Ajax staat wereldwijd bekend om talent en creativiteit. Het gaat daarbij om het verwezenlijken van je dromen, dat staat dicht bij de merkwaarden van Bud.”



Bij Ajax was Jupiler, eveneens van InBev, de afgelopen jaren de biersponsor, terwijl de Johan Cruijff ArenA juist door Heineken wordt ondersteund. ,,Nadat we eerder al de samenwerking met Adidas en Ziggo langdurig hebben verlengd, is ook dit verbeterde contract een bevestiging dat we geloven in duurzame partnerships”, aldus Menno Geelen, commercieel directeur van Ajax.