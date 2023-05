Ajaxvrouwen aanwezig bij alternatieve huldiging: ‘We voelen ons vereerd’

Populair bij bestuur­ders, gehaat bij veel inwoners: betalen per vuilniszak moet in steeds meer gemeenten

Om de hoeveelheid afval terug te dringen laten steeds meer gemeenten hun inwoners betalen voor iedere vuilniszak die ze inleveren. Experts zijn echter verdeeld over de milieuwinst. Op veel plaatsen weigeren burgers namelijk mee te werken: ze zetten hun afval expres naast de container of dumpen het in buurgemeenten.