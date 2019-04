Al 16.000 handtekeningen tegen de jacht op wasberen in Limburg

video Recher­cheur na eerste dag zoeken naar al bijna 44 jaar vermiste Marjo: ‘We geven niet op’

1 april De Limburgse cold case-rechercheur Bob Willemsen is Marjo Winkens nooit vergeten. Nu hoopt hij dankzij de zoektocht in het Limburgse Beesel het verdwenen meisje na 43,5 jaar eindelijk te kunnen vinden. ‘Het kriebelt, we zijn supergemotiveerd.’