Al 172 dagen zonder warme dag: niets zo grillig als het weer

Net als we denken dat de lente nu echt haar intrede maakt in ons land, tuimelen we weer in wat lijkt op herfstachtig weer. Sterker nog: als dit wisselvallige weer tot eind april aanhoudt, is het al een halfjaar lang niet boven de 20 graden uitgekomen. Een unicum in Nederland, zeker de laatste jaren.

Het was een grote deceptie afgelopen weekend. Het lenteweer dat ons werd voorgeschoteld bleek koud, winderig en nat. Iets wat ze ook niet zagen aankomen bij Weerplaza. ,,Vlak voor het weekend gooiden we alle weermodellen op een hoop. Zeker 80 procent van die modellen schetsten een positief weerbeeld voor het weekend. We durfden het dus wel aan om mooi weer te voorspellen.’’

Met die voorspellingen gaan zogeheten weerpluimen gepaard: dat zijn uitschieters naar boven en beneden. ,,Die weerpluim naar beneden kwam afgelopen weekend uit. Het werd dus een stuk kouder en grijzer dan we hadden verwacht. Dat zijn de grillen van het weer. Vandaag zei een collega nog: er is geen meteoroloog die alwetend is’’, vertelt weervrouw Roosmarijn Knol.

Negen graden

Het wisselvallige weer van afgelopen weekend is niet bepaald het weertype dat je voor ogen hebt bij de lente. Knol: ,,Het is niet een of twee weken aaneengesloten mooi lenteweer, maar telkens heel kort. Ik merk het ook aan mijn omgeving. Iedereen heeft onwijs veel behoefte aan die lente, aan een lichtpuntje.’’

Dat lichtpuntje lijkt voorlopig nog ver weg. Na vrijdag kunnen wij op zijn vroegst dinsdag een lentedag verwachten. Het weekend hebben we te maken met buien. ,,Tussendoor zal het zonnig zijn en is het prima vertoeven. Niet perse het positieve bericht dat je wilt horen, maar het is in ieder geval iets.’’ De kans dat de dagen daarna de temperatuur boven de twintig graden uitkomt, lijkt klein zegt meteoroloog Reinier van den Berg. ,,Met negen graden wordt het ook echt gewoon koud.’’

Mocht die voorspelling uitkomen (het blijft immers het weer) dan moeten we het in Nederland al zes maanden zonder ‘warme’ dag doen. ,,Vorig jaar was het op 22 maart al boven de twintig graden. In 2021 zelfs al in februari. We zijn dus al laat. Stel dat het op 1 mei nog steeds geen twintig graden is geweest, dan zitten we rijkelijk aan de late kant’’, zegt Knol.

252 dagen geen warme dag

Als dat klopt dan is het bijna een kwart eeuw geleden dat we tot mei moesten wachten op een warme dag. Van den Berg: ,,In 1979 was het de laatste keer dat het in mei pas twintig graden of warmer werd. Ik denk niet dat het in april nog twintig graden of warmer wordt. Dat is bijzonder, helemaal omdat de lente elk jaar steeds een stukje warmer wordt en die warme dag vaak vroeg valt.’’ Gemiddeld genomen wordt ergens in het land op 4 april een warme dag gemeten, blijkt uit data van Weerplaza. De langste reeks zonder twintig graden was in 1940. Toen moesten we het 252 dagen zonder warme dag doen. Momenteel zitten we op 172 dagen.

Toch vindt de weervrouw dat er ook zwaar wordt getild aan die magische grens van twintig. ,,Met negentien is het eigenlijk ook al lekker. Maar misschien dat mensen bij twintig graden het aandurven om zonder jas de deur uit te stappen. Al heb je nu al van die bikkels die in korte broeken over straat gaan.’’

Van den Berg vindt dat we verwend zijn geraakt met de warme zomers. ,,Vijftig jaar geleden zou deze lente als zacht worden bestempeld. Maar ik vraag mij af of we dit ooit nog gaan meemaken. Het wordt immers elk jaar warmer. Er komt een tijd dat het onmogelijk wordt om een halfjaar lang niet boven de twintig graden uit te komen.’’