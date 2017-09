Al 2,5 miljoen kippen geruimd om schandaal besmette eieren

De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders ziet het somber in voor de 4,4 miljoen kippen die nog in besmette stallen zitten. ,,De norm voor fipronil is zo laag, dat het maar zeer de vraag is of de eieren van deze kippen ooit nog te verkopen zijn. Dan rest de boeren helaas niks anders dan de kippen alsnog te laten ruimen", zegt NVP-voorzitter Hennie de Haan.

Van de 747 stallen waar met de verboden insecticide fipronil is gespoten, zijn er pas 97 helemaal vrijgegeven door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Van de overige stallen mogen nog geen eieren worden verkocht of kippen naar de slacht.

Fipronil

Boerenbond LTO ziet het echter minder somber in dan de NVP. ,,Het is nu nog te vroeg om conclusies te trekken. Ruien levert wel degelijk goede resultaten op. De fipronilgehaltes in eieren dalen. Met soda en waterstofperoxide blijken je stallen schoon te worden", zegt LTO-voorman Eric Hubers. ,,De ene stal is echter makkelijker schoon te krijgen dan de andere, en in sommige stallen waren de fipronilgehaltes hoger dan in andere. Maar wij geloven dat het met veel stallen nog goedkomt."