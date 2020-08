Al bijna 13 miljoen binnen bij Giro 555-actie Beiroet

VIDEO Indrukwek­ken­de stille tocht ter nagedachte­nis slachtof­fers ongeluk Finsterwol­de

19 augustus De stille tocht ter herinnering aan de drie mannen die zaterdag omkwamen bij een ongeval in Finsterwolde is zonder wanklank verlopen. In eerste instantie wilde een aantal deelnemers muziek draaien en bier meenemen, maar dat plan is teruggedraaid.