Al bijna 20.000 klachten over vuurwerkoverlast

IJszwemmers duiken in de Amstel

6:35 De eerste ijszwemwedstrijd onder de vlag van de nieuwe sportbond IISA Nederland gaat vanmiddag in de Amstel van start. Enthousiastelingen konden zich via het Facebookevenement aanmelden om het in het ijskoude water, zonder beschermende wetsuit, tegen elkaar op te nemen. Zo'n negentig zwemmers zijn van de partij.