Al die gadgets die tijd zouden opleveren, maar toch hebben we als ouders juist minder tijd

Ik loop met mijn dochter van huis naar de buurtsuper. De zon schijnt, in de verte komt een regenwolk aan. Als we binnen zijn, valt de regen met bakken uit de lucht. Mijn dochter knuffelt de levensgrote M&M’s-pop zo wild dat er wat zakken van het schap op zijn hoofd donderen. Vervolgens gooit ze tot drie keer toe met de broodjestang haar pistoletje in het schap eronder in plaats van in de tas. Op de weg terug schijnt de zon alweer en vindt ze een lange tak, die ze afwisselend gebruikt om me denkbeeldige ijsjes te geven, over heggen te kijken en te vissen.