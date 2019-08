Al eerder meldingen van lastiggevallen kinderen in wijk Assen

In de wijk Peelo waar gisteren een man is overleden na een melding van een mogelijk zedenmisdrijf waren al drie keer eerder meldingen van zedenincidenten. De politie doet onderzoek naar eerdere meldingen van lastiggevallen kinderen uit dezelfde wijk in het noorden van Assen.

De politie Noord-Nederland bevestigt tegenover deze website dat de eerdere incidenten in diezelfde wijk ook onder de loep worden genomen. ,,We nemen dat heel serieus mee in het onderzoek,’’ verklaart politiewoordvoerder Tessel Horsman.

Jonge meisjes

In de Asser wijk Peelo was in mei 2018 een man actief, die buiten schooltijd jonge meisjes aansprak en hen vervolgens vroeg om met hem mee te gaan om iets te drinken. Ouders van schoolkinderen kregen hierover in overleg met de wijkagent een mail. De kwestie is toen ook met leerlingen besproken. Het zou destijds ‘mogelijk’ gaan ‘om iemand met een verstandelijke beperking’. Wie zag dat kinderen werden aangesproken ‘door een ogenschijnlijk voor hen vreemde man’, werd vorig jaar gevraagd met spoed de politie te bellen via 112.

En twee jaar daarvoor, in juni 2016, kreeg de politie ook al een melding dat een man in de wijken Peelo en in de net iets westelijker gelegen wijk Pittelo kinderen lastig zou vallen. De politie sprak toen met de man in kwestie en de wijkagent nam contact op met het buurtteam.

In 2016 meldde de politie dat ‘het signalement overeenkwam met dat van een persoon in een vergelijkbare melding uit het verleden’. De betreffende persoon zou in 2016 ‘nauwlettend in de gaten worden gehouden’.

Speeltuindrama

Het slachtoffer van het dodelijke drama dat zich gisteren in de speeltuin voordeed, blijkt een 32-jarige man uit Assen. De politie hield daarna omwonenden aan. Volgens de politie waren de vijf op de man afgegaan omdat ze hem verdachten van een zedendelict.

De politie doet nu uitgebreid onderzoek naar de historie van de overleden man. ,,We gaan van die man die is overleden na of hij bekend is bij de politie. En of er zich in het recente verleden of verdere verleden eerder zedenincidenten hebben voorgedaan,’’ vervolgt de politiewoordvoerder.

De vijf personen die zijn aangehouden zitten nu nog vast. ,,Vandaag worden zij allemaal verhoord. Dat doen we allemaal zorgvuldig dat zijn tijdrovende klussen,’’ licht de politiewoordvoerder toe. Het gaat om vijf mannen uit Assen van tussen de 27 en 54 jaar oud. Vanwege het incident gisteren in de speeltuin is de politie vandaag extra paraat in de wijk.