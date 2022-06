Al elf jaar aan huis gekluisterd: voor Nico’s begrafenis moest Rico naar beneden worden getakeld

Op maandag 13 juni staat de brandweer voor de deur aan het Cornelia van Zantenplein in Schiedam. De brandweerlieden zijn er voor een niet alledaagse klus: ze komen Rico ophalen. Rico kan niet lopen, hij is afhankelijk van zijn rolstoel. In de flat is ook geen lift. De bestemming is uitvaartcentrum De Beukenhof in Schiedam. Het is voor Rico een bijzondere en emotionele dag, de dag van de uitvaart van zijn vriend Nico de Jong. Nico is 66 geworden. Zijn dood was geen verrassing, hij leed al maanden aan keelkanker.