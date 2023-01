Al heel snel dicht bij een Michelinster, maar nu is het plots over in Epe: ‘Dit doet pijn’

met video Vrachtwa­gen vol puin kantelt: ravage op rotonde, chauffeur raakt gewond

In Ede is vanmorgen een enorme chaos ontstaan nadat daar een vrachtwagen met puin is gekanteld. De weg en het naastgelegen fietspad liggen bezaaid met schroot. De chauffeur is uit zijn vrachtwagen bevrijdt en met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

18 januari