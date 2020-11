Al het racisme was allemaal prima, zolang het zetels opleverde

Eén voor één verlaten de Forum voor Democratie-prominenten het zinkende schip, Thierry Baudet verbijsterd achterlatend. Wat doen ze nou? Zonder hem zijn ze toch niks?



Eerdmans, Vlaardingerbroek, Nanninga, Pouw-Verweij, de meeste Forummers in de Eerste Kamer: allemaal proberen ze, nu het twee voor twaalf is, de integriteitsbokaal mee te grissen. Allemaal schreeuwen ze om het hardst dat hij is doorgedraaid, dat hij een complotdenker is geworden. Alles om zichzelf te presenteren als het redelijke, weldenkende alternatief. Redelijk rechts.



Maar wat hadden zij gedaan wanneer de antisemitische appjes van de Forum-jongeren niet naar buiten waren gekomen? Wat was er gebeurd als niemand die bruine drek naar buiten had gebracht?



Dan zaten ze nog precies waar ze al die tijd zaten: naast hem. Een paar weken geleden stonden ze nog trots naast hem in Ahoy, toen de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen werd gepresenteerd. Toen was hij nog hun grote leidsman. Toen had hij Freek Jansen - nooit onduidelijk over zijn sympathie voor het nazisme - al op een verkiesbare plek gezet.