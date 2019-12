Al mijn kinderen zijn in therapie gegaan, moet ik mij schuldig voelen?

Hoogbejaar­de vrouw (93) op klaarlich­te dag bruut beroofd in Tilburg

13:40 Een slechtziende vrouw van 93 jaar is vrijdagochtend in Tilburg op grove wijze beroofd van haar tas. Toen zij met haar rollator over de brug van de Ringbaan-West in de richting van winkelcentrum Westermarkt liep, gaf een man haar een duw en ontfutselde haar tas.