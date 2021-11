Al vijftien mensen in Schijndel ernstig ziek door legionella

video Waardoor kwam man (60) met BMW in het kanaal terecht? Het was géén ongeluk, weet de politie

RETRANCHEMENT - Een week na de vondst van een dode man in een auto bij het Zeeuwse Retranchement heeft de politie nog steeds niet kunnen vaststellen wat de doodsoorzaak is. Twee scenario’s liggen open: een misdrijf of suïcide. Het slachtoffer is een 60-jarige man uit Sluis.

17 november