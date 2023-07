Al voor 2,2 miljard euro coke onderschept, Rotterdamse haven blijft aantrekkelijk voor criminelen

Opsporingsdiensten hebben in de eerste zes maanden van 2023 zo’n 25.000 kilo cocaïne in de Rotterdamse haven onderschept. Dat is iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In Vlissingen dook ondertussen ‘opvallend’ veel coke op.

In heel Nederland werd 29.702 kilo van het witte poeder onderschept. De autoriteiten deden behalve in Rotterdam en de Zeeuwse haven ook vondsten op onder meer luchthaven Schiphol. De straatwaarde van dit alles: 2,2 miljard euro.

De Douane, die halfjaarcijfers rond drugsvangsten naar buiten heeft gebracht, zag opmerkelijk veel ‘kleine zendingen’ - 100 kilo of minder. Het vermoeden is dat criminelen aan risicospreiding doen en expres meer kleinere partijen verschepen. Deze trend was vorig jaar ook al te zien.

Het aantal grote zendingen - 1000 kilo of meer - is onveranderd gebleven. De grootste cokevangst werd vorige maand gedaan. Toen dook 3587 kilo op in een container vol bananen, ter waarde van 269 miljoen euro.

De meeste partijen cocaïne worden in Zuid-Amerika stiekem tussen reguliere vrachten verstopt. Het idee is dat uithalers, jongemannen die duizenden euro’s per klus kunnen verdienen, de drugs in Rotterdam stiekem uit de containers trekken en veiligstellen voor hun opdrachtgevers. Het leverde al vele tientallen arrestaties op.

Recordjaar 2021

Nog altijd staat 2021 te boek als absoluut recordjaar. Nooit eerder troffen de autoriteiten zoveel cocaïne - zo'n 72.000 kilo - in de Rotterdamse haven aan.

Vorig jaar was dat met 46.789 kilo alweer een stuk minder. Tegelijkertijd was het in Antwerpen juist drukker dan ooit. Daar werd 110.000 kilo cocaïne onderschept. Hierdoor ontstond het vermoeden van een waterbedeffect: mogelijk hadden criminelen, in reactie op de aangescherpte aanpak in Rotterdam, hun aandacht verlegd naar de zuiderburen.

Zet dat vermeende waterbedeffect door? Dat is de vraag. De Belgische autoriteiten komen pas na de jaarwisseling met onderscheppingscijfers. Feit is wel dat in Vlissingen opvallend veel cocaïne is gevonden: 3000 kilo in totaal, 800 kilo meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Meedogenloos

Demissionair staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen en Douane, VVD) blijft op actie hameren. ,,Criminelen die cocaïne ons land in smokkelen gaan meedogenloos te werk. Ze ronselen minderjarigen, zetten ondernemers onder druk en maken met hun drugslabs ons platteland onveilig. Daarom moeten we drugssmokkel keihard aanpakken.”

Een belangrijk onderdeel van die aanpak is volgens haar de samenwerking met het buitenland. Zo zijn in Zuid-Amerika liaisons geplaatst en werkt de Braziliaanse douane bijvoorbeeld samen met de Nederlandse collega's bij het analyseren van scanbeelden. ,,We hebben stevig ingezet op samenwerking met andere landen”, zegt De Vries. ,,Het lijkt erop dat deze aanpak zijn vruchten afwerpt.”

Ontploffingen

Ondertussen gaat de Rotterdamse regio gebukt onder ontploffingen. Al meer dan tachtig keer ging de afgelopen maanden bij een woning of bedrijfspand een explosief af.

De ontploffingen volgen vaak op ruzies in het drugsmilieu. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb koppelde de vele explosies zelfs aan de inspanningen om drugssmokkel tegen te gaan: in de onderwereld zouden de inbeslagnames voor grote onrust zorgen.

Overigens wisten buitenlandse douanediensten in het eerste halfjaar van 2023 16.400 kilo vóór vertrek naar Nederland te onderscheppen. Vorig jaar was dat in dezelfde periode nog 47.000 kilo.

