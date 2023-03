Alan (21) vermoord door Braziliaanse vriend in Amsterdam: ‘Hij is in korte tijd gek geworden’

Steun voor Oekraïne zorgt voor meer import ‘barbaarse eieren’: ‘Te raar voor woorden’

De legbatterij is in de Europese Unie al tien jaar verboden en toch eten Nederlandse consumenten ongemerkt flink meer legbatterij-eieren. De import uit Oekraïne uit deze beruchte kippenkooien is in vergelijking met 2021 vervijfvoudigd.