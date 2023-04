Alarm in advocatuur: geheimhouding maakt advocaat kwetsbaar, vertrouwenspersonen gezocht

arrestatie inez weskiEen advocaat die in de tang van een criminele organisatie zit, moet in vertrouwen alarm kunnen slaan zonder dat diegene meteen moet vrezen voor tucht- of strafrechtelijke stappen of een beroepsverbod.

Dat stelt de Nederlandse orde van advocaten, dat om die reden ‘vertrouwensadvocaten’ gaat werven. ,,Soms komen advocaten in een situatie terecht die ze vooraf niet hadden voorzien”, zegt woordvoerder Eric Trinthamer. Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) juicht het plan toe.

Mokerslag in advocatuur

De arrestatie van Inez Weski is in de advocatuur als een mokerslag aangekomen. Advocaten willen liever niet speculeren, maar de aanhouding onderstreept volgens hen wel dat de advocatuur meer dan ooit onder druk staat. Dat heeft voor een deel te maken met de steeds harder wordende criminaliteit, die zich ook steeds meer tegen advocaten richt. Advocaat worstelen daar mee, temeer omdat ze zich volgens de wet moeten houden aan hun geheimhoudingsplicht. Alles wat advocaten en cliënten bespreken is immers vertrouwelijk.

Dat betekent dat advocaten zich soms tot niemand kunnen wenden als ze onder druk worden gezet of erger: worden bedreigd met geweld. Dit maakt een advocaat enorm kwetsbaar. ,,We zitten nu in een tijd met veel spraakmakende strafzaken waarvan een flinke mate van dreiging uitgaat. Een aantal advocaten zit daardoor in een moeilijke en beroerde situatie. De drempel om daar melding van te doen is nu echt veel te hoog” zegt Anno Huisman, bestuurder bij de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA).

Dat merkt de NVSA in de praktijk. ,,We komen geregeld met oproepen en een reikende hand, maar advocaten zijn om begrijpelijke redenen erg terughoudend om erover te praten als zij onder dreiging staan.”

Vragen en angsten

Voor advocaten is de lokale deken, die toezicht houdt op alle advocaten, het eerste aanspreekpunt wanneer zij voor een dilemma komen te staan. ,,Deze deken heeft zowel een hulpverlenende als een toezichthoudende taak, en daar zit het knelpunt”, legt Huisman uit. ,,Deze deken is verplicht te reageren als er een vermoeden bestaat van mogelijk strafbaar handelen. Dat betekent dat je zomaar voor de tuchtrechter gedaagd kan worden, zelfs als je volledig gebukt gaat onder druk van een criminele groepering.”

Advocaten die met bedreigingen of intimidatie te maken krijgen, kunnen óók met hun verhaal terecht bij de landelijke orde van advocaten. Deze beroepsgroep staat in nauw contact met politie en justitie. ,,Dat lijkt misschien veilig en vertrouwd, maar hier komt wel een beveiligingsaspect bij kijken waar niet iedere advocaat op zit te wachten”, zegt Huisman. ,,De vraag is namelijk: ben je dan ook echt van alle intimidatie af? Is je advocatenpraktijk met al die maatregelen nog wel vol te houden? Vertrouwen cliënten je nog wel? Je blijft als advocaat met veel vragen en angsten zitten.”

‘Geen uitweg is verschrikkelijk’

Een vertrouwenspersoon die is gespecialiseerd in dit soort veiligheidskwesties kan hierin soelaas bieden, denkt de orde. ,,Dit zal iemand zijn die ervaren is op het gebied van geheimhouding, en op dossierniveau met een advocaat kan praten. Hij of zij zal met een advies komen, en ja: dat advies kan ook zijn: je hebt geen andere keus, stap naar de deken. Misschien is dat wel noodzakelijk, dat ligt aan de casus.”

De orde is begonnen met het werven van deze ‘vertrouwensadvocaten’. Volgens advocaat Geert-Jan Knoops zal dit het probleem niet oplossen. ,,Want wat kan een vertrouwenspersoon doen? Naar de deken of justitie gaan met het verhaal van de advocaat? Het dilemma van de advocaat blijft bestaan.”

Quote Advocaten krijgen het vaakst te maken met verbale agressie, intimida­tie, bedreiging en fysieke agressie

Een advocaat die geen uitweg meer ziet ‘is verschrikkelijk, en moeten we zien te voorkomen’, zegt Huisman. Recent onderzoek laat volgens hem zien dat vrijwel de helft van de advocaten te maken krijgt met ten minste één vorm van agressie. Vier op de tien maakt zelfs meerdere incidenten mee. Advocaten krijgen het vaakst te maken met verbale agressie (41 procent). Andere veelvoorkomende gevallen van agressie zijn intimidatie (34 procent), bedreiging (18 procent) en fysieke agressie (4 procent). In de helft van alle incidenten komt de agressie van de eigen cliënt, met name in de vorm van verbale agressie.

In een op de drie gevallen is de wederpartij ervoor verantwoordelijk, vooral door te dreigen de advocaat of zijn naasten iets aan te doen. Advocaten die te maken krijgen met agressie zeggen dat dat invloed heeft op de wijze waarop ze hun vak uitoefenen. Ze worden voorzichtiger met hun uitingen en in het aannemen van cliënten. Ze houden vaak rekening met een mogelijke vorm van agressie en hebben minder plezier in hun werk. Ruim een vijfde overweegt hierom zelfs te stoppen, meldde persbureau ANP vorig jaar.

Volledig scherm Minister Franc Weerwind Rechtsbescherming. © ANP

Landelijke toezichthouder

Het is ‘een zorgelijke ontwikkeling’ dat advocaten in toenemende mate met bedreigingen te maken hebben, laat minister Weerwind via zijn woordvoerder weten. ,,Zij zijn immers de hoeders van onze rechtsstaat. Het is ook altijd goed om over bedreigingen en intimidaties te praten met anderen. Als hier een vertrouwenspersoon kan helpen, juichen we het gebruik ervan zeer zeker toe.”

Dat criminelen advocaten onder druk zetten houdt ook de politiek al langer bezig. In september vorig jaar stuurde Weerwind een voorstel aan de Kamer dat onder meer moet voorkomen dat zware criminelen advocaten misbruiken om vanuit de gevangenis opdrachten te blijven geven, zoals Ridouan Taghi gedaan zou hebben. Nu is het nog zo geregeld dat de advocatuur zichzelf reguleert, via een van de dekens. Straks komt de taak wat Weerwind betreft te liggen bij een Landelijke toezichtautoriteit advocatuur (LTA). Dit is weer iets anders dan een vertrouwenspersoon, benadrukt de orde.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: