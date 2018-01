Alarm om duizenden onveilige cv-ketels van Nefit

In opdracht van RTL Nieuws namen Peter Coppes en Piet Maas uit Helmond de Topline-ketels van Nefit die zijn geproduceerd van 2006 tot 2009 onder de loep na aanhoudende klachten over de installaties. In Nederland zouden ruim 128.000 van die ketels zijn verkocht. Jaarlijks veroorzaken de ketels van type Topline van Nefit naar schatting meerdere doden en tientallen branden. Tot die schokkende conclusie kwamen de twee onafhankelijk onderzoekers.

Koolmonoxidevergiftiging

Volledig scherm Peter Coppes met een model van een Nefit-ketel. © FotoMeulenhof Er is volgens de onderzoekers een aanzienlijk gevaar voor brand en koolmonoxidevergiftiging. Nefit meldde begin vorig jaar dat de branders Topline-ketels moesten worden vervangen in verband met brandgevaar. Het ging toen om een specifiek type waarvan er enkele tienduizenden zijn verkocht.



Het huidige onderzoek richt zich op zowel dat type als een serie ketels waarvan er honderdduizenden zijn verkocht. Maar de maatregelen die Nefit neemt om de problemen met de eerste serie op te lossen zijn onvoldoende. Ook de aangepaste ketels blijven onveilig, stellen de Helmondse onderzoekers die beiden als lid van het Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut NEN normen vaststellen voor de veiligheid van technische installaties in woningen.

Advies

Zij adviseren de eigenaren van de 'killer-ketels' deze zo spoedig mogelijk te vervangen. Een investering die al snel neerkomt op zo'n duizend tot drieduizend euro en dus niet voor eenieder direct is op te brengen. Om het gevaar te verminderen zouden de toestellen moeten worden geïnspecteerd, in elk geval vaker dan de door Nefit geadviseerde één keer per twee jaar.

Coppes en Maas halen snoeihard uit naar Nefit. De producent heeft volgens de onderzoekers waakhond NVWA structureel verkeerd geïnformeerd over de gevaren en de problemen met de ketels. Daardoor is ten onrechte geen publiekswaarschuwing gedaan.

Nefit ontkent

Nefit ontkent tegenover RTL Nieuws dat de ketels onveilig zijn. Volgens een woordvoerder 'geeft een toestel waarvan de brander op de juiste manier is gesloten en dat volgens de voorschriften wordt onderhouden, geen verhoogd risico voor de gebruiker en zijn omgeving'. Dit geldt volgens de producent zelfs als de warmtewisselaar defect is. 'Koolmonoxidelekkage buiten het toestel door een defecte wisselaar is uitgesloten'.