Alarm om methaangas uit oude boorgaten in Noordzee

Mondkapjes­plicht in Amsterdam en Rotterdam op drukke plekken

17:04 Amsterdam en Rotterdam nemen het heft in eigen hand en voeren een mondkapjesplicht op drukke plekken in. In die twee steden loopt het aantal besmettingen de laatste weken op. Rotterdam verplicht mondkapjes op drukke plekken in het centrum, op grote markten en in winkelcentra. Ook Amsterdam kiest voor drukke plekken.