Albanees-Marokkaans wietnetwerk opgerold: 90 spookpanden, 15 verdachten

Terreurver­dach­te al-Nusra aangehou­den, woning doorzocht in Ede

14:52 De politie heeft vandaag in het Zeeuwse Kapelle een 47-jarige Syriër aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij oorlogs- en terroristische misdrijven in Syrië. Ook is een woning in Ede doorzocht, waar een man woont die in contact stond met verdachte.