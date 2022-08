Albergen voelt zich ‘belazerd’ na gedwongen opvang van 300 asielzoekers in door COA gekocht hotel

Burgemeester Wilmien Haverkamp van Tubbergen is boos en vindt het ‘bijzonder triest’ dat het kabinet haar heeft ‘overvallen’ met de komst van een azc in Landhotel 't Elshuys in Albergen. Op een ingelaste persconferentie in haar gemeentehuis sprak ze haar verontwaardiging uit over de manier waarop staatssecretaris Eric van der Burg de komst van 300 asielzoekers heeft aangekondigd. ,,We hebben zo’n mooie democratie, waarom wordt dat nu van hogerhand opgelegd?”