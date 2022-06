Albert ziet vliegtuigje crashen in Zwarte Meer: ‘Wist meteen dat het foute boel was...’

,,Er zijn hier wel vaker van die sportvliegtuigjes’’, begint hij zijn relaas in onvervalst Genemuider dialect. ,,Dus toen hier vanmorgen boven het water weer zo’n geval aan het rondcirkelen was, keek ik daar in eerste instantie niet vreemd van op.’’



Dat werd plots anders toen hij naar eigen zeggen ‘een paar doffe knallen hoorde’. ,,Het was net zoals je ook wel eens in die films over de oorlog ziet: het vliegtuig dook plotseling naar beneden met een dikke rookpluim erachter.’’ En dan peinzend: ,,Ik vermoed dat er iets ontploft is in de lucht of zo....’’