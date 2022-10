Alberto Stegeman krijgt hogere boete van gerechtshof: 5000 euro voor plaatsen nep-bom

Na 15 jaar huwelijk zei Julia dat ze transgen­der is, en Esther? Die bleef: ‘Ze is niet ineens een ander persoon’

In 2025 is het Nijkerkse echtpaar Haarman 25 jaar getrouwd. Nu Julia in transitie is gegaan naar vrouw en ze haar vrouw Esther haar opnieuw ten huwelijk heeft gevraagd, willen ze hun huwelijksgeloften dunnetjes overdoen en zo ook taboes doorbreken voor de buitenwereld.

14:00