Albinozeehond weer vrijgelaten

Zeehondencentrum Pieterburen heeft een wel heel bijzondere zeehond vrijgelaten: een albinozeehond. Het dier werd begin augustus gevonden in de buurt van Noordwijk en ging meteen in de lappenmand. Het herstel ging goed en dus mocht het zoogdier samen met andere zeehonden weer terug de natuur in.