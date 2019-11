Alle landelijke intochten in beeld sinds 1952

Waarschijnlijk vond de eerste intocht van Sint Nicolaas plaats in Venray in 1888. Sinds de jaren dertig wordt in Amsterdam jaarlijks een optocht voor de Sint georganiseerd. Van 1952 tot 1963 werd die uitgezonden op de nationale televisie. 1960 vormde een uitzondering: toen voer de Sint via de Rotterdamse haven ons land binnen. Omdat het ondenkbaar was dat een hoofdstedelijke goedheiligman Rotterdam aan zou doen, werd speciaal voor dat jaar een Rotterdamse Sinterklaas geregeld.

Grote wateren

Sinds 1963 komt de Sint ieder jaar in een andere Nederlandse plaats aan. Hij vindt het klaarblijkelijk makkelijker om via grotere wateren het land binnen te varen, zoals te zien is op de kaart. Drenthe mocht Sint Nicolaas dan ook maar één keer verwelkomen voor het oog van de nationale televisie: op 14 november 2015 in Meppel. De intocht van dit jaar in Apeldoorn is de zevende op televisie uitgezonden intocht in Gelderland.