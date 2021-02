Alle lichaamsdelen Ichelle gevonden; familie kan zich richten op waardig afscheid

‘Zo'n einde verdient niemand’: reconstruc­tie van een spiritueel getinte Zeeuwse moordzaak

9:56 De moord op Ichelle van de Velde is een van de geruchtmakendste zaken in Zeeland van de laatste jaren. Deze krant reconstrueert de afgelopen twee maanden, van de eerste zoektocht naar de 29-jarige inwoonster van Oostburg tot nu. ,,Veel vragen zijn nog niet beantwoord.” Eén daarvan is: hoe belandt een vrouw met een spirituele winkel in een moordonderzoek? We schetsen haar profiel.