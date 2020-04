Alle Nederlanders kunnen vanaf vandaag coronacheck doen

Vanaf deze week start het Amsterdamse OLVG ook een proef om mensen met klachten daadwerkelijk te testen en intensiever te begeleiden via de app. ,,Waar we vooralsnog alleen een grote waarschijnlijkheid op het coronavirus kunnen uitspreken, gaan we nu over op testen en intensievere begeleiding thuis’’, verklaart OLVG-longarts Paul Bresser. ,,Voor mensen met klachten biedt dit meer zekerheid.’’



Het OLVG start met een proef onder eigen medewerkers die de app gebruiken en bij klachten de uitnodiging krijgen om op locatie getest te worden. Dan volgt ook extra begeleiding via de app en door middel van beeldbellen met een arts. Als blijkt dat de medewerker besmet is met het coronavirus, dan krijgt hij of zij naast de app, ook een zuurstofsaturatiemeter mee naar huis. ,,Dat is een klippertje dat je om je vinger kunt doen, dat je zuurstofgehalte meet’’, licht Bresser toe. ,,Daar beginnen we mee bij medewerkers van het OLVG, maar als dat blijkt te werken dan stellen we het beschikbaar voor een grotere groep.’’