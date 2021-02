Alle scholen weer open, maar in kleine groepjes werken lukt nauwelijks

Gewonde man (23) slaat alarm bij tankstati­on na steekpar­tij in Zwolle

9 februari Een 23-jarige man uit Zwolle is gisteravond gewond geraakt bij een steekpartij aan de Heemskerkstraat in zijn woonplaats. Hij wist alarm te slaan bij het tankstation aan de Hanekamp, waarna hij door de politie naar het ziekenhuis is gebracht.