Alle vleeswaren uit Offerman-fabriek Aalsmeer teruggeroepen

Het gaat voornamelijk om halal-producten, die onder meer bij Albert Heijn worden verkocht. Die supermarkt is vanavond op de hoogte gebracht. Het gaat om een stuk of zestig verschillende halal-producten, met name kip- en kalkoenvlees van de merken Wahid en Anur. ,,Wij nemen zeven van die producten af’’, zegt een woordvoerder van Albert Heijn. Ze lagen in bijna alle winkels. ,,Eerder vandaag leek er nog niets aan de hand, maar vanavond kregen we bericht dat ze werden teruggetrokken. Toen hebben we ze meteen uit de schappen gehaald.’’