Alleen door verveling en opsluiting maakten we elkaar wijs dat we beter uit de lockdowns zouden komen

Met de trein of bus van Veenendaal naar Amersfoort, dat is niet te doen. Of valt dat wel mee?

Met de trein of bus van Veenendaal naar Amersfoort duurt volgens de SP in de provincie Utrecht een uur langer dan met de auto. Lijsttrekker Jan Breur pleitte daarom onlangs voor een snelle busverbinding tussen beide plaatsen. Maar is het verschil in tijd tussen beide manieren van reizen echt zo groot? En is een snelbus in het algemeen een oplossing voor gebieden waar het openbaar vervoer schaars is?