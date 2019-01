Alleen sportschoolhouders spinnen garen bij goede voornemens

‘Minder storingen op spoor in 2018, maar trein staat langer stil’

3:14 Het aantal grote storingen op het spoor is het afgelopen jaar gedaald met 10 procent. Dat meldt De Telegraaf. Het aantal incidenten met veel hinder voor reizigers, zoals uitvallen van treinen en urenlange vertragingen, is gedaald van 627 naar 558. De prestatienorm ligt dit jaar op 600. Spoorbeheerder ProRail zal later vandaag de cijfers over 2018 presenteren.