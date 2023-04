Alles over bier in nieuwe canon: brouwsel stond bekend als toverformule

Alles wat u nog niet wist over bier, kunt u vanaf nu vinden in de canon van de Nederlandse biercultuur. ,,Bier is de smeerolie van het leven.”

‘Neem om goed bier te maken gelijke hoeveelheden gerst en witte haver, naar gelang de kwaliteit van het bier; en als u dat wilt, doe er dan tarwe in.’ Zo begint het oudste Nederlandstalige bierrecept, dat in de negentiende eeuw eigendom werd van de Gentse universiteitsbibliotheek. Toen werd het gecategoriseerd onder de ‘geneeskundige recepten, zegeningen en toverformules’.

Als medicijn gaat bier allang niet meer door het leven. Als toverformule soms nog wel. Bier is na vele eeuwen nog steeds onderdeel van ons dagelijks leven. Sterker nog, zo stelt Jan Ausems, die voorzitter is van Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur: ,,Bier is de smeerolie van het leven.’’

Belangrijke drank

Daarom werd het volgens Ausems en zijn stichting tijd voor een Canon van de Biercultuur, die sinds vandaag te raadplegen is. Want er is veel wat we nog niet weten over het brouwsel, terwijl het volgens Ausems wel één van de belangrijkste dranken van Nederland is. ,,We wilden alles goed beschrijven; geen fabeltjes maar feiten over bier, omdat we er zoveel van houden. Niet alleen van de drank, maar ook van de gezelligheid, restaurants en terrassen die daarbij horen.’’

Een fabeltje dat volgens hem de deur uit kan? ,,Dat vaak wordt gezegd dat men in de middeleeuwen bier ging drinken omdat het water uit de gracht vervuild zou zijn. Daar klopt niks van. Bier werd gedronken omdat mensen het lekker vonden, én omdat het voedzaam was.’’

Dat is misschien wel een tweede fabel: bier is ongezond. Ook dat behoeft enige nuancering, vindt Ausems althans. ,,Armen en zieken kregen vroeger bier te drinken, al was dat vaak een slap aftreksel van een brouwsel. Maar het was wel goed om op krachten te komen. Bier zit vol met granen.’’

Ongezond, net als tabak

Volgens Ausems belandt bier nu steeds vaker in het verdomhoekje, net als tabak, vanwege de ongezondheid van alcohol. Dat is natuurlijk niet helemaal uit de lucht gegrepen, zegt ook Ausems: ,,Maar zo lang het beperkt geconsumeerd wordt, is bier helemaal niet ongezond. Hooguit één of twee keer bier per dag, en het liefst ook niet elke dag. Natuurlijk zijn er ook excessen. Ik moet bekennen dat ik me daar ook weleens schuldig aan maak. Maar dat is vooral omdat het zo lekker is.’’

De canon staat vol met weetjes over bier. Zo waren het de Friezen die bewijs leverden dat bier vlak na het begin van de jaartelling met Nederlanders in aanraking kwam. De Fries Masclus, soldaat in Romeinse dienst, vroeg in het jaar 100 om bier voor zijn soldaten, die tussen het huidige Newcastle en Carlisle aan het vechten waren. Het staat op een briefje dat al die tijd bewaard is gebleven. ,,Daardoor weten we dat Friezen al heel vroeg bier dronken’’, zegt Rudi Bakker, bierhistoricus, die hielp bij de totstandkoming van de canon. ,,Overigens vonden Romeinen het een vreemd gebruik: zij hielden veel meer van wijn.’’

Vrouwen waren eigenaar van de brouwerij

Ander weetje uit de canon: in de middeleeuwen waren vooral vrouwen de bierbrouwers. Ze waren zelfs eigenaren van de brouwerijen. Maar de rol van vrouwen verdween naar de achtergrond toen het een meer commercieel product werd; vrouwen werden als ‘handelingsonbekwaam’ beschouwd. Voor het kopen of verkopen van bier hadden ze toestemming van een mannelijk familielid nodig.

Nederland werd een belangrijk bier exporterend land. Gouda en Delft werden in de vijftiende en zestiende eeuw steden waar grootschalig werd geproduceerd. Ze werden koploper in Europa, onder meer omdat inwoners het water zuiver hielden. Steden hadden hun eigen recept. Later kwam natuurlijk Heineken, waardoor Nederland groot bleef op het gebied van bierbrouwen.

Een ander favoriet weetje van Bakker: ,,Nederland is eigenlijk maar een beperkt bierland. Toen België zich rondom 1830 van Nederland afsplitste, verloor Nederland 90 procent van de bieraccijnzen omdat slechts 10 procent van het bier in het Koninkrijk in Nederland werd gedronken. Wij hielden veel meer van jenever, al is dat wel veranderd.’’

Nederland telt inmiddels 940 brouwerijen, waarvan veruit de meeste (218) zich in de provincie Noord-Brabant bevinden. Over de titel oudste brouwerij van Nederland wordt volop gesteggeld. Vooral sinds de afgelopen twintig jaar zijn er veel brouwerijen bijgekomen. Allemaal zijn ze op te zoeken via de site van de canon.

