Allochtoon wil niet bij de politie

De afkeer onder allochtonen om bij de politie te werken is groot, blijkt uit reacties in het onderzoek. Allochtone jongeren geven aan zelf te ervaren dat de politie discrimineert of dat de politie in hun ogen een oneerlijke organisatie is. Nederlandse agenten worden als ‘racistisch’, ‘ongeduldig’ en ‘blank’ bestempeld. ,,Je hoort dat ze roekeloos handelen, zinloos schieten op mensen”, zegt een jongere.



Ook verwachten allochtonen afkeurende reacties van familie en vrienden als ze bij de politie gaan. Een kwart van de allochtone jongeren denkt niet te slagen voor de screening die verplicht is om bij de politie te kunnen werken. Dat geldt voor slechts 7 procent van de autochtone jongeren. Allochtonen rekenen op meer problemen omdat screening van familieleden onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure.



Vooral Marokkanen en Antillianen zien niets in een politiecarrière. Slechts 12 procent van de Antilliaanse jongeren en 15 procent van de Marokkaanse jongeren acht het voor mogelijk om ooit bij de politie aan de slag te gaan. Onder autochtone jongeren is de animo met 39 procent een stuk hoger.



Korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie wil dat in 2018 een kwart van de nieuwe agenten een migratie-achtergrond heeft.