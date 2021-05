Alpaca's nemen de benen en struinen door woonwijk

‘Hét gezicht van Studio Sport’ Heinze Bakker was tot zijn laatste dag met sport bezig

15:46 De sportcommentator Heinze Bakker was ooit een BN’er tegen wil en dank. De nuchtere Fries zag zichzelf als een verslaggever, de roem kon hem gestolen worden. Na zijn pensionering zette hij zich in voor de sport in zijn woonplaats Leusden.