‘Als er een periode komt met flinke vrieskou moeten de scholen misschien wel dicht’

Kinderen durven niet op straat te spelen door ‘bezeten’ vrouw: ‘Buurman gaat er echt aan onderdoor’

11 december Schreeuwend over straat lopen, ook midden in de nacht, bonken op deuren, muren en ramen, haar buurman beschuldigen van het sturen van stralingen. Omwonenden van een vrouw in Nieuwleusen zijn het meer dan zat en hebben onlangs nog een brandbrief gestuurd aan woningstichting Vechthorst waar de vrouw van huurt.