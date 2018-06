'Als ik bel is het gillen of huilen'

Het zijn meestal de jongens die lauwtjes reageren. Van die jongens die in de klas altijd zaten te 'vegeteren', zoals Boogers het noemt. ,,In het begin maakte ik me nog druk om die gasten, want dan was ik bang dat ze het niet gingen redden. Maar dat doe ik niet meer. Echt, die gaan jarenlang met vijfjes en zesjes over. En dan doen ze hun examen en halen ze zevens of hoger. Dan worden ze ineens wakker. En die meiden maar jarenlang blokken.''



Geniet ze er dan ook van als juist zo'n jongen een keertje niet in één keer slaagt? ,,Nee,'' zegt ze resoluut. ,,Nee hoor, ik vind het nooit leuk als een leerling zakt.''



Wat ze ook niet leuk vindt, is iets van een compleet andere orde: het verdwijnen van de vaste telefoon. Toen die nog in vrijwel alle gezinnen in huis stond, zaten kinderen en hun ouders er samen naar te staren als de examenuitslag kwam. ,,Dan hoorde je die ouders op de achtergrond er doorheen: en, en, en? Of de hele familie gilde met die leerlingen mee.''