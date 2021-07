Als ik een CDA-stemmende boer was, zou ik nu ook mijn trekker van stal halen

School verliest in korte tijd drie leerkrach­ten aan kanker: ‘Dit betekent veel voor ons’

3 juli Drie docenten van het Zeeuwse Christelijke Scholengemeenschap Walcheren (CSW) overleden in de afgelopen anderhalf jaar aan kanker. Op de school had dit enorme impact. Zo ontstond het idee om in oktober mee te doen aan de marathon van Amsterdam, om op die manier geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. Meer dan dertig leerkrachten van CSW doen mee. Sommigen doen de halve marathon, anderen de run van 8 km.Deze krant sprak drie deelnemers over hun motivatie.