'Als je Brech ziet, bel de politie en maak een filmpje'

Hij zei dit naar aanleiding van tips die binnenstromen. ,,We krijgen via de telefoon en via andere social media tips binnen, maar ook bijvoorbeeld foto's van iemand die op de man lijkt'', aldus de woordvoerder. Verder melden zich mensen die denken hem te hebben gezien, of die tips doorgeven over websites en accounts die over de man gaan.



,,Voor ons zijn de belangrijkste vragen: heb je Jos Brech gezien en weet je waar hij is'', aldus de woordvoerder. ,,Als iemand hem ziet, is het niet de bedoeling om het heft in eigen hand te nemen.''



Over het aantal tips kon de woordvoerder niet veel zeggen. ,,Het zijn er meer dan tweehonderd. Vrijdagochtend hopen we daarover meer te kunnen vertellen.''