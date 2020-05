Als je dochter met je breekt, wil je op z’n minst weten wat je hebt misdaan

Totaal aantal bezette ic-bedden weer op normaal niveau

18:04 Het aantal coronapatiënten dat op de intensive care ligt, is opnieuw gedaald. Sinds gisteren zijn er 27 ic-bedden vrijgekomen. In totaal liggen er nog 708 Nederlandse coronapatiënten op de ic’s in Nederland en Duitsland, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het totaal aantal bezette ic-bedden in Nederland staat nu weer op gebruikelijk niveau.