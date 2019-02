‘Als je open staat voor de wereld, staat de wereld ook open voor jou’

Deze week is het zeven jaar geleden dat mijn vriend Jip doodging. Hij was 24, had een lijf vol kanker en een onverwoestbare glimlach. De wonderlijke energie op zijn afscheidsceremonie voel ik soms nog; ik had niet eerder zo veel leven gezien in een dienst over de dood. We dansten en lachten. We vierden dat wij er nog waren en dat we Jip in ons leven hadden gehad. David las Jips afscheidsbrief voor en zo zei Jip met Davids stem: sterf niet met me mee.