Als je zelfs excuses weet te laten polariseren, mankeert er echt iets aan je empathie

Boeren vertrekken massaal bij stallende­bat, FDF kondigt ‘grootste an­ti-campagne ooit’ aan

DEN BOSCH - Al toeterend trekken vrijwel alle boeren weg van het provinciehuis in Den Bosch, waar de politiek nog altijd debatteert over het Brabantse stallenbeleid. Van de 150 actievoerders zijn er nu de stemming nadert nog maar een paar over. Hun boodschap blijft helder: ,,De deadline moet rücksichtslos de prullenbak in.”

16 december