Als nazi verklede jongeren gooiden rookbom in kroeg op Urk

update Emotionele vader doodgesla­gen Carlo: ‘Het verdriet is intens. Het is niet niets om je zoon op zijn 27ste te verliezen’

22:08 Carlo Heuvelman (27) uit Waddinxveen verheugde zich op de vriendentrip en was klaar voor een volgende stap met zijn vriendin. Dat vertelde zijn vader dinsdagavond in Opsporing Verzocht. Zijn ouders hopen dat zich meer getuigen melden van het uitgaansgeweld op Mallorca waarbij hun zoon om het leven kwam. ,,Dat is geen snitchen, want we hebben het hier niet over winkeldiefstal, maar om een onmenselijke daad.”