‘Als NS het niet biedt, doe ik het maar’: door Karst sta je nooit meer met rolstoel voor stilstaande stationslift

Een kapotte lift gooit Jasmijns reis overhoop: 'Als koningin haar voet breekt, is dat ding morgen gemaakt'

NIJMEGEN - De lift aan de entreezijde van Station Nijmegen is al weken buiten werking. Vervelend, voor wie even geen zin heeft in traplopen of met zware koffers naar het vliegveld reist. Jasmijn van der Ploeg (33) kan door de defecte lift alleen met kunst- en vliegwerk naar haar werk.