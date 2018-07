Als volwassene een kindermenu bestellen in de Efteling? Alleen bij LaPlace mag het niet

Gras in Nederland verliest kleur

10:11 Het grasland in Nederland is momenteel 17 procent minder groen dan normaal. Regionaal zijn er grote verschillen. In Groningen, Friesland en het Groene Hart valt het nog wel mee. Maar in Oost-Overijssel, Gelderland, Zeeland, delen van Brabant en Limburg en de kuststrook is het gras tot 37 procent minder groen.