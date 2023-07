Als vrienden wegrennen, loopt beroepsmilitair Jurriën (25) juist richting schietpartij Zomercarnaval

Terwijl zijn vrienden net als de vele andere festivalgangers in paniek wegrennen, zoekt beroepsmilitair Jurriën zaterdagavond dekking op de Coolsingel. Als hij twee mannen ziet neervallen, helpt de 25-jarige Rotterdammer hen. ,,Ik ben medic in het leger. Ik weet wat te doen bij schotwonden.’’

Eerder die avond staat Jurriën, beter bekend als dj JulliusD, nog op het podium met een vriend die mag draaien op het Zomercarnaval. ,,Maar we wilden ook even in het publiek staan, om ook die ervaring te hebben. Ik denk dat we er een kleine twintig minuten stonden, toen we opeens vijf, zes klappen hoorden.’’

Waar anderen eerst denken aan vuurwerk, weet de beroepsmilitair direct wat er aan de hand is. Er is geschoten, vlakbij het feestgedruis op de Coolsingel. ,,Ik herken dat geluid uit duizenden.’’ De grote massa rent in paniek weg, net als zijn vrienden. Maar de Rotterdammer zoekt dekking. Gaat ergens achterstaan. En als hij de situatie inschat als veilig, rent hij op de twee neergeschoten slachtoffers af.

Ik deed wat ik heb geleerd. Je hoort iets, je reageert en probeert dan overzicht te krijgen.

Is het niet moeilijk om te schakelen, van feestvieren naar een schietpartij? ,,Nee, ik deed wat ik heb geleerd. Je hoort iets, je reageert en probeert dan overzicht te krijgen.’’

Beroepsmilitair getraind voor medische noodsituaties

Eerst wordt hij nog tegengehouden door agenten, die in afwachting van ambulancepersoneel de eerste hulp bieden. Wat komt die grote man doen? ,,Tot ik vertelde dat ik beroepsmilitair was. Dat ik als medic ben getraind juist om mensen met schotwonden te helpen.’’

Vele agenten hebben zich al over de man op de trambaan ontfermt, waarschijnlijk de verdachte die door de politie is neergeschoten. Jurriën loopt naar het andere slachtoffer toe. Als hij diens broek openknipt, ziet hij dat die ondanks eerste hulp van de agenten nog aan het bloeden is. ,,De ene agent hield het slachtoffer aan de praat, de andere hielp mij zodat ik kon doen wat nodig was. Gelukkig konden we hem, ook dankzij de hulp van de agenten, stabiel krijgen.’’

Bezorgd over gewonden

Bij het andere slachtoffer waarschuwt hij dat deze onderkoeld kan raken, zeker omdat die al bloed heeft verloren. ,,Hij lag naakt op de grond, en dan ook nog op de tramrails. Daarom hebben ze hem toen op een nooddekentje gelegd.’’ Hoe het nu met de twee gewonden gaat? Daar is hij benieuwd naar. De twee slachtoffers worden beiden door de politie als verdachten gezien.

Weet dat ik ook een Antilliaan­se achter­grond heb, en ik heb juist geholpen.

Moeite heeft hij met de roep het Zomercarnaval te stoppen. ,,Dan wordt al snel naar bepaalde groepen gewezen die het verpesten. Maar weet dat ik ook een Antilliaanse achtergrond heb, en ik heb juist geholpen.’’

Omdat hij een bekend gezicht heeft als dj, krijgt de Rotterdammer deze zondag vele berichten om hem te bedanken voor wat hij heeft gedaan. Zelf vindt hij het normaal: ,,Ik ben blij dat ik dit dankzij mijn werk als beroepsmilitair heb kunnen doen. Daarvoor heb ik geleerd: handelen tijdens een crisis.’’