'Als vrouw kijk je altijd achterom of je veilig bent'

Warm en droog: muggen en wespen zijn niet weg te slaan

20:00 Het is zomer en dat betekent dat muggen en wespen ons massaal opzoeken. Op terrasjes of in onze slaapkamer, we worden niet met rust gelaten door de vliegende stekers. Dit jaar is het nog erger dan andere jaren: door het warme weer konden de beesten zich uitstekend voortplanten.