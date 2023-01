Als ze de Rolex om haar pols zien, volgen overvallers Desiree naar haar woning en slaan ze toe

CBS trekt omstreden conclusie over uithuis­plaat­sin­gen toeslagen­kin­de­ren in

Het CBS trekt een omstreden conclusie in, over uithuisplaatsingen van kinderen in gezinnen die slachtoffer werden in de toeslagenaffaire. Het CBS stelde: ‘Gedupeerdheid verhoogt de kans op kinderbeschermingsmaatregelen niet’, en zette zo de deur open voor harde kritiek.

