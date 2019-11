Alvleesklierkanker is bijna doodvonnis: artsen starten nieuwe landelijke aanpak

Update Deze wegprojec­ten worden soms jaren vertraagd door stikstof­cri­sis

20 november Vooral grote infrastructuurprojecten die te veel stikstof uitstoten, kunnen in sommige gevallen jaren vertraging oplopen door de stikstofproblematiek. Enkele projecten kunnen in hun huidige vorm misschien helemaal niet doorgaan. De kosten die ontstaan door vertraging of uitstel lopen al in de tientallen miljoenen, meldt verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer.