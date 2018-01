Alyssa (10): Dus die platen vallen niet op mijn hoofd, mama?

,,Dat is toch verdrietig? Dat een kind zo zorgelijk inslaapt?'' vraagt haar 37-jarige moeder Idhuna Tardjopawiro zich op Twitter af. ,,Misselijk en boos word ik ervan'', schrijft de kunstenares, die ook coach is in de telemarketing en sales.

Quote Mijn dochter was heel nuchter, totdat ik haar naar bed bracht Moeder van Alyssa (10), Idhuna Tardjopawiro Het Groningse gezin woont in een jaren 70-huis in Loppersum. Dat ligt maar een paar kilometer van het epicentrum van de aardbeving in Zeerijp. De beving had een kracht van 3.4 en er zijn inmiddels ruim 900 schademeldingen binnen.



,,Een vriendinnetje in haar klas moest huilen, maar toen ik thuis kwam van werk was mijn dochter heel nuchter. Totdat ik haar naar bed bracht'', vertelt Idhuna. Alyssa uit groep 7 van basisschool CBS Roemte betrok bij de aanblik van haar slaapkamer. Scheuren tussen de gestucte plafondplaten. ,,Ze ligt onder zo'n schuine wand. Zegt ze: 'Mama, komen die platen nou niet naar beneden?' Onze woning is niet zo'n oude boerderij waar je langs de balken de lucht ziet, maar mijn dochter kreeg twee jaar geleden een nieuwe kamer. In haar beleving is dat de mooiste kamer van de wereld. Die wil ze helemaal niet kwijt.''

Sloop

Het Loppersumse gezin kreeg eind vorig jaar te horen dat hun wijk plat moet in verband met de veiligheid. ,,Sloop is voordeliger dan versterking'', vat Idhuna het bondig samen. ,,Los van de schade die niet ruimhartig wordt vergoed, heeft het ook gewoon impact om hier te wonen'', vervolgt ze. ,,De kinderen zien gescheurde naden en denken: de boel komt naar beneden. Ook al wil je blijven lachen en met opgeheven hoofd blijven lopen, wij als ouders zijn ook gefrustreerd.''



In een monotone opsomming schetst ze een treurig beeld. ,,Als je wakker wordt, staan er al klussers in de tuin. Onze voortuin is veranderd in een bouwput. Sla je linksaf, kom je bij een bouwput. Ga je rechtsaf, kom je ook bij een bouwput. Ga je daar de hoek om, dan sta je weer in een bouwput. Hekken om huizen. Je hoort steeds weer van nieuwe woningen die zijn opgekocht door de NAM.''

Het tijdelijke karakter dat de versterking in het begin had, is er wel af. ,,We zijn nu al vijf jaar bezig over de versterking, maar de komende vijf tot tien jaar zit onze wijk ook in de sloop, versterking en nieuwbouw. In Loppersum moet vrijwel 100 procent worden versterkt. Je komt ermee thuis, je staat ermee op en je gaat ermee de deur uit.''



De tweet van moeder Idhuna is inmiddels meer dan 150 keer geretweet en geliked. ,,Ik heb mijn dochter uitgelegd dat alleen de naden zijn gescheurd, dat je sowieso weleens ziet dat naden gaan werken. Je kunt gewoon slapen. Je bent hier veilig. Ze was ook heel erg moe, dus uiteindelijk is ze wel in slaap gevallen.''

De moeder van Alyssa herkent zich in de bevindingen van de Kinderombudsman. ,,De aardbevingen in Groningen hebben veel meer impact op kinderen dan scholen, onderzoekers, hulpverleners en ouders aannemen'', constateerde Margrite Kalverboer in oktober. ,,Ze slapen slecht, hebben nachtmerries, zijn bang voor nieuwe bevingen, piekeren veel, hebben moeite met leren, zijn boos of juist heel stil, houden alles in de gaten of maken zich zorgen over hun toekomst'', staat in haar onderzoeksrapport.



,,Wij ouders kunnen wel rationaliseren, maar kinderen kunnen dat niet'', betreurt Idhuna. Zij vindt dat de gevolgen van de aardbeving landelijk gezien 'onder het tapijt worden geschoven'. ,,Natuurlijk is gas belangrijk, maar dat zijn de mensen in Groningen óók. Stel dat het epicentrum van de beving het Binnenhof was geweest, dan was het echt anders gegaan. Wie je ook vraagt hier in Loppersum, Zeerijp of Westeremden, ik denk dat iedereen dit zo ervaart.''